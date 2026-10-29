[VÍDEO] Damián Bobadilla mojó para el Sao Paulo El mediocampista de la Albirroja anotó un gran tanto para su equipo de Brasil ante el Bahía.

Este miércoles, Damián Bobadilla, volante de la Selección Paraguaya, marcó un bonito tanto para su equipo, el Sao Paulo, en la derrota de este ante el Bahía en una nueva jornada del Brasilerao. El paraguayo sacó un zapatazo de zurda que se metió cerca del ángulo del arquero Ronaldo para el empate transitorio.

El tanto de Damián significó el 2-2 momentáneo al finalizar el primer tiempo, pero lamentablemente su equipo no pudo resistir, y terminó cayendo casi al final por 3-2 debido al gol de Marcos Víctor a los 81.

El volante paraguayo se encuentra en la órbita de clubes de Europa según algunas informaciones, y llegó a su primer tanto en el campeonato de Primera de Brasil, aunque es el cuarto de la temporada sumando el torneo Paulista y la Copa Sudamericana.

Mientras tanto, su equipo, el São Paulo, está en la mitad de tabla del torneo, lejos de los primeros lugares