[VIDEO] Dejó los guantes por el micrófono: Ex arquera de la “O” la rompe en el canto Desde los 11 años que juega al fútbol.

Maite Salinas, una joven de 22 años, demostró que se puede tener talento para cuidar los tres palos y también para conquistar micrófonos. La misma empezó desde muy chiquita jugando al fútbol en la plaza del barrio y luego fue escalando hasta llegar a uno de los más grandes del fútbol paraguayo. “Empecé en el fútbol a los 11 años en una plaza de mi barrio, hasta que a los 15 años me fui a Luqueño, luego probé en Olimpia y quedé”, recordó a Crónica.

En el Franjeado atajó en las formativas, con 15 años ya la subieron a la categoría Sub 18 y hasta le dieron el visto bueno para la Primera, porque tenía las condiciones necesarias para ello. Pero el destino le tendría otro desenlace.

La misma recordó que su pasión por el canto nació así entre bromas y risas entre las compañeras de su equipo y amigas durante el famoso “tercer tiempo”. “En el vestuario mis compañeras me pedían que cantara; alcé un video con la camiseta del club y se hizo viral”, relató.

Sin embargo, un trago amargo en una instancia decisiva chutando para Olimpia la enojó y alejó de las canchas: “Yo era la arquera titular durante todo el torneo, el DT principal fue cambiado y subió el ayudante técnico como principal. Y para ese partido de semifinales que fue ante Sol de América, no me metió a mí y a otras titulares, perdimos el partido y nos eliminamos”.

Añadió que “lloramos muchísimo porque perdimos; me piché feo con todo y decidí dejar el fútbol porque sentí injusticias. Ahí me di cuenta que es cierto lo que dice la gente, que se paga para que jueguen algunos jugadores, y los que realmente juegan bien no son tenidos en cuenta”, confesó dolida.

Maité Salinas canta con el alma y va haciendo su carrera en la música.

En ese momento decidió cambiar de profesión

Todo esto lo vivió en su primer año con Olimpia, con tan solo 15 años, ya estaba como para alistarse a la Primera, pero no se dio y decidió apostar fuerte por su otra gran pasión. “Me acerqué a mi papá y le dije que quería estudiar canto y él me apoyó. Terminé el colegio y me fui a probar la carrera de Canto Popular en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la UNA, e ingresé de una. Hoy ya estoy en el quinto semestre”.

Agregó que “armé mi propio grupo musical y hacemos poka, chamamé, cumbia y vallenato en fiestas familiares y eventos donde nos contraten”.

Pero no todo es color de rosa en el canto, aclaró. “Para solventar mi carrera artística enseño música y también trabajo en una escribanía, tengo dos trabajos e invierto lo que gano en crear temas propios, vestuarios y videoclips, porque salir adelante a puro pulmón cuesta caro”, reconoció.

Pasó muy lindos momentos jugando para Olimpia.

No le cierra la puerta al fútbol

Hoy en día tiene 22 años y le consultamos si todavía quiere seguir poniéndose los guantes y dijo. “Si coordinamos los tiempos, me encantaría volver a jugar. Yo tuve 3 trofeos de valla menos vencido en mi carrera y varios clubes de Primera ya me sondearon en su momento. Soy joven aún, el fútbol me sigue gustando. Lo que sí tengo decidida es que el canto no lo voy a dejar”.