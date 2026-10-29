[VIDEO] Iban para el Transchaco Rally pero se encontraron con la muerte Dos personas fallecieron tras chocar por la parte trasera de un transganado.

¡Tragedia rutera! El viaje rumbo a la fiesta del Transchaco Rally terminó en luto. Dos personas fallecieron tras incrustar su camioneta contra el acoplado de un camión. La feroz colisión oiko esta madrugada a la altura del kilómetro 250 de la ruta PY09. El percance fatal se registró en jurisdicción de la sufrida ciudad de Villa Hayes.

El rodado liviano se metió por completo debajo de la carreta de un transportador de ganado. El capitán de bomberos Ray Mendoza confirmó la muerte del chofer y de su acompañante. Se presume que la excesiva velocidad no dio tiempo a frenar antes del impacto seco.

Un tercer ocupante sobrevivió de milagro, pero quedó atrapado entre los hierros retorcidos. Voluntarios del CBVP trabajaron intensamente con herramientas hidráulicas para el rescate. La Policía y la Fiscalía intervienen para identificar a los fallecidos en el brutal choque.