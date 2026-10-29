[VIDEO] “Muy profesional”, Pipino fue elogiado por un famoso cantante Pipino Cuevas continúa participando del programa “Es mi sueño”, donde tuvo un reconocimiento por parte el músico Abel Pintos. Después de cantar con l…

Pipino Cuevas continúa participando del programa “Es mi sueño”, donde tuvo un reconocimiento por parte el músico Abel Pintos. Después de cantar con las participantes Wanda Berdún y Florencia Goldstein, el exfutbolista escuchó una devolución sobre su desempeño que lo dejó especialmente orgulloso: le destacaron su manera profesional de abordar algunos pasajes.

“Todos los graves cantaste suavecito, muy profesional”, le dijo el músico argentino, que hizo estallar de felicidad a Pipino. Pero Angela Leiva aveí le tiró buena onda diciendole que tenía recurso vocal.