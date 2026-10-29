[VIDEO] ¿Premonición? Coronaron a una candidata antes que se diga su nombre La elección de la Señorita Juan Guerra 2026, realizada el último fin de semana fue un tremendo sarambí.

La elección de la Señorita Juan Guerra 2026, realizada el último fin de semana fue un tremendo sarambí.

El certamen realizado en uno de los distritos del Perú tuvo enojo de una de las candidatas, quien no logró llevarse el premio mayor.

Según lo ocurrido durante el certamen, el alcalde distrital colocó la corona a una de las participantes antes de que se anunciara el resultado. Esta situación habría generado malestar en otra concursante, quien se retiró hacia la parte posterior del escenario y dejó la banda que había recibido por ocupar el segundo lugar, en señal de desacuerdo con lo sucedido.

El episodio generó u7n guyryry entre los asistentes, quienes comentaron que se pilló la tranfugueada.