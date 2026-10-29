[VIDEO] Streamer peló “chichis” en plena transmisión El humorista Ivanlo nunca se rindió y salió a pelear por sus sueños. El rollo ndaje le tiró mala onda cuando el contó que quería ser un streamer famo…

El humorista Ivanlo nunca se rindió y salió a pelear por sus sueños. El rollo ndaje le tiró mala onda cuando el contó que quería ser un streamer famoso. La primera traba que le pusieron tenía que ver con los atributos físicos. “No te va a salir. Para ser un buen streamer necesitas tetas, tenes que tener buenas tetas”, contó que le decían.

El simpático le sorprendió a loperro y le cerró la boca a todos, porque hoy aparte de ser una figura en el mundo de la comedia es avei figura importante en los streamers. Pea he´ise que Iván puso de su parte para ganarse espacios. “Entonces yo les traigo tetas, no solamente dos, sino que tres tetas”, y peló chichis al aire para sus seguidores.