Villa Hayes tendrá una nueva planta de agua potable para beneficiar a 34.000 personas Pobladores de Villa Hayes, Chaco, tendrán una planta de agua potable cuya obra será financiada por Japón. El Gobierno puso en marcha este jueves las …

Pobladores de Villa Hayes, Chaco, tendrán una planta de agua potable cuya obra será financiada por Japón. El Gobierno puso en marcha este jueves las obras para construir una moderna planta de tratamiento de agua que beneficiará a unas 34.000 personas de la zona. El acto de palada inicial contó con la presencia del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, además de otras autoridades nacionales.

La obra apunta a mejorar el acceso al agua potable, uno de los servicios básicos más importantes para las familias chaqueñas, y busca garantizar un suministro más continuo y de mejor calidad.La infraestructura tendrá capacidad para procesar hasta 12.000 metros cúbicos de agua por día.

También contará con una tubería de 1,1 kilómetros para transportar el líquido y un sistema tecnológico que permitirá controlar en tiempo real el flujo y la calidad del agua. El proyecto contempla además la captación directa desde el río Paraguay, para fortalecer el abastecimiento en la zona. Según el cronograma oficial, los trabajos tendrán durarán de 22 meses.