Vuelven a habilitar pasos fronterizos sobre el río Paraná Migraciones anunció que se rehabilitarán temporalmente varios puestos de control migratorio sobre el río Paraná, que habían sido cerrados debido a la…

Migraciones anunció que se rehabilitarán temporalmente varios puestos de control migratorio sobre el río Paraná, que habían sido cerrados debido a la crecida y las condiciones climáticas adversas.

La medida beneficiará a los pobladores de las zonas fronterizas que necesitan cruzar al país vecino por cuestiones de salud, trabajo y otras necesidades urgentes.

Los puestos que volverán a funcionar, a pedido de los usuarios, son Tres Fronteras, Paso de Patria, Itá Corá, Puerto Itá, Cerrito, Ape Aimé, Puerto Triunfo, Puerto Carlos Antonio López–7 de Agosto, Mayor Otaño, Bella Vista Sur, Capitán Meza, Yacyretá, Panchito López y Campichuelo. Estos pasos habían sido inhabilitados temporalmente el pasado 14 de octubre, como medida preventiva ante la crecida del Paraná.

Desde Migraciones aclararon que la atención dependerá de cómo estén las condiciones del tiempo y del agua. Es decir, los cruces se realizarán únicamente cuando existan condiciones seguras he’i.