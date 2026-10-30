Aña Cuá avanza a toda máquina: Instalan la primera pieza de una de sus turbinas La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) dio un paso muy importante en la construcción de la Central Hidroeléctrica Aña Cuá. Este viernes 30 de octubre s…

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) dio un paso muy importante en la construcción de la Central Hidroeléctrica Aña Cuá. Este viernes 30 de octubre se realizó la instalación de la primera pieza fija de la turbina N.º 1, marcando un nuevo avance en esta gran obra de ingeniería.

Se trata del revestimiento metálico del tubo de aspiración, una estructura de 32 toneladas que fue fabricada por la empresa paraguaya CIE S.A., como parte del contrato con la firma alemana Voith Hydro. El gerente del proyecto Aña Cuá, ingeniero Carlos Yorg, destacó la importancia de este logro y señaló que esta es la primera de las tres piezas que serán instaladas durante el desarrollo de la obra.

Según el cronograma de trabajos, para mediados de diciembre de 2026 está prevista la instalación del primer predistribuidor de la turbina N.º 1. Esta enorme estructura tendrá un peso aproximado de 240 toneladas y será la encargada de conducir el agua hacia las turbinas cuando la central entre en funcionamiento. La maniobra para colocar la primera pieza llevó unas tres horas y media y requirió de un importante despliegue técnico.

Una grúa con capacidad para levantar 200 toneladas fue utilizada para trasladar, girar y ubicar la estructura en su posición definitiva. Por su parte, el ingeniero Pedro Patiño, representante del consorcio constructor, dijo que se trata de una etapa clave, ya que posteriormente se realizarán los ajustes técnicos y topográficos necesarios antes de fijar definitivamente la pieza con hormigón.