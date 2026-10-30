Arrancan las obras del gran Hospital de Asunción en Sajonia Con la tradicional palada inicial, este viernes arrancaron oficialmente las obras del futuro Gran Hospital de Asunción, que será construido en el bar…

Arrancaron las otras para el gran hospital de Asunción.

Con la tradicional palada inicial, este viernes arrancaron oficialmente las obras del futuro Gran Hospital de Asunción, que será construido en el barrio Sajonia, en el predio del ex Capitán Bozzano, cerca de la Costanera Sur.

El acto estuvo encabezado por el presidente Santiago Peña y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, además de autoridades nacionales y el embajador de Taiwán, Iván Yueh-Jung Lee.

El nuevo hospital apunta a beneficiar a unas 402.000 personas y contará con más de 38.000 metros cuadrados de construcción. Tendrá 67 consultorios, 11 quirófanos, salas de terapia intensiva para adultos, niños y recién nacidos, urgencias, maternidad y servicio de diálisis, entre otros.

La obra que alcanzará unos 62 millones de dólares, será financiada por el Gobierno de Taiwán, y estará bajo la supervisión del MOPC.