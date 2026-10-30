Balbuena volvió a marcar y le dio el triunfo al Gremio El jugador paraguayo volvió a hacerse sentir en las redes luego de mucho tiempo con el equipo de Porto Alegre para poder darle la victoria ante Paranaense.

Fabián Balbuena, jugador de la Selección Paraguaya, fue uno de los protagonistas principales en la victoria del Gremio de Porto Alegre ante el Atlético Paranaense, esto en el choque entre ambos correspondiente a la jornada 33 del campeonato de la Primera División de Brasil.

El defensor fue alineado de titular por el entrenador Renato Gaúcho, al igual que el volante paraguayo Mathías Villasanti, que portó nuevamente el brazalete de capitán en el equipo de Porto Alegre.

Fabián apareció sobre los 51 minutos dentro del área rival, conectando un cabezazo que se amortiguó en un rival, pero que le volvió a quedar justa para puntear de nuevo el balón y mandarla al fondo de la red para el 2-0 final en el Arena do Gremio.

El paraguayo de 35 años de edad, mundialista con la Albirroja en este 2026, lleva 17 presentaciones con la camiseta del equipo tricolor sumando el campeonato Gaúcho, el Brasileirão y la Copa Sudamericana. El anotado este jueves es el primer gol que hace en este año.