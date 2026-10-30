Bañado Tacumbú tendrá un nuevo barrio para unas 2.500 familias Un sueño largamente esperado comienza a tomar forma para las familias del Bañado Tacumbú. El presidente Santiago Peña anunció este viernes el inicio …

Un sueño largamente esperado comienza a tomar forma para las familias del Bañado Tacumbú. El presidente Santiago Peña anunció este viernes el inicio de la construcción de las casas del nuevo barrio, un proyecto que beneficiará a unas 2.500 familias, alrededor de 10.000 personas, en Asunción. Durante un recorrido por las obras, el mandatario he’i que la infraestructura urbana ya registra un 75% de avance.

Los trabajos de agua potable, saneamiento e instalaciones eléctricas ya fueron concluidos, mientras que la construcción de las casas ya cuenta con licitación y adjudicación, además del financiamiento correspondiente. Peña destacó que este proyecto viene preparándose desde hace más de una década y que pudo avanzar gracias a la organización y perseverancia de los propios pobladores.

El padre Pedro Velasco, referente comunitario que lleva 41 años viviendo en el Bañado Tacumbú, valoró la iniciativa y señaló que representará un cambio enorme para miles de familias que durante años vivieron con el temor de las crecidas del río Paraguay.

El nuevo barrio estará ubicado en una zona no inundable y contará con viviendas dignas, dos Unidades de Salud Familiar, centros de atención en salud mental, espacios de protección para mujeres, niños y adolescentes, además de un centro para la primera infancia y otro para adultos mayores.