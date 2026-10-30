Celeste de remate: “Me hace feliz que otras luzcan ropas que yo elegí” Se armó el verdadero guyryry en las redes y el grupo de WhatsApp de las chicas está que arde. La senadora Celeste Amarilla tiró la bomba: este sábado…

Se armó el verdadero guyryry en las redes y el grupo de WhatsApp de las chicas está que arde. La senadora Celeste Amarilla tiró la bomba: este sábado abre su placard de par en par para una feria de garaje, y apenas soltó la info en sus redes, el rollo ya estaba haciendo números para renovar el ropero sin fundir el aguinaldo que todavía ni llegó.

La cita es en el barrio Santísima Trinidad, en una jornada que la legisladora bautizó con mucha diplomacia como una “actividad de desapego”, péa he’ise vaciar el ropero para que entre ropa nueva.

Lo cierto es que la convocatoria explotó tanto que en menos de 24 horas superó las 100 mil reproducciones en Instagram. No es para menos: si hay algo que nadie puede discutirle a la senadora -más allá de sus acalorados debates parlamentarios- es que siempre va impecable y no tiene miedo de admitir su devoción por las prendas de alta costura.

Para calmar la ansiedad de las billeteras, Celeste aclaró que la idea no es cobrar como boutique de shopping europeo, sino dar salida a las perchas. “Habrá remeras desde 100 mil guaraníes, vestidos desde 120 mil, pantalones, polleras, shorts. Realmente hay de todo tipo de pantalones, polleras, vestidos, shorts y remeras de todos los colores”, dijo la doctora Celeste Amarilla a Crónica.

Para las que buscan cazar marcas más fashion, los precios van escalando a 200 mil, 350 mil o 500 mil guaraníes, con el gran alivio de que acepta tarjetas de crédito y débito, ere eréa. “Lo que quiero es que las chicas puedan comprar todo lo que puedan”, gatilló la senadora, quien agregó que su vestidor guarda tesoros de firmas que suelen vestir a la realeza europea o a figuras de la alfombra roja como las ropitas de Adolfo Domínguez, Purificación García y Max Mara ndajeko, que compartirán tablón con clásicos de Polo, Ralph Lauren, Zara avei, sin dejar de lado los zapatitos.

“Yo suelo vender entre mis amigas. El año pasado hice la primera feria grande y esta es la segunda que estoy realizando. Y parece que hay expectativa, muchas personas ya entraron a los anuncios, este último tiene más de 100 mil vistas”, contó.

Para justificar el movimiento, Celeste sacó a relucir su costado más eco-friendly: asegura que la movida tiene que ver con la economía circular y el reciclaje textil. “Para mí todo lo que se pueda reciclar es muy importante, y más el compartir la ropa que me quedó bien y que me hizo feliz ¡es un gusto! Me hace muy feliz que otras mujeres luzcan ropas que estarían guardadas. Lo que me gusta es que otras usen, disfruten y se vean lindas con ropas que yo elegí, por eso puse los precios de acuerdo a lo que las chicas puedan pagar”, explicó finalmente.

Un detalle nada menor que celebraron las seguidoras es la variedad real de talles, ya que la selección incluye opciones en M, G y XG, escapando del clásico formato de feria donde todo suele ser diminuto. Así que este sábado, entre percheros, tereré, chismes y regateo sano, más de una va a salir vestida como de gala parlamentaria pero pagando a precio de feria barrial.