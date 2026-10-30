¡Cháke! La inyección para quedar piru’i te puede dejar flefle ndaje La tirzepatida está de moda y muchos la miran como la solución mágica para sacarse de encima esos kilitos de más. Pero ¡cuidado!, porque no todo lo q…

La tirzepatida está de moda y muchos la miran como la solución mágica para sacarse de encima esos kilitos de más. Pero ¡cuidado!, porque no todo lo que baja en la balanza es grasa. También se puede perder masa muscular y ahí empieza el problema he’i los especialistas. La Sociedad Paraguaya de Obesidad lanzó una advertencia sobre el uso sin control médico de este remedio que te deja piru’i.

La doctora Elizabeth Valinotti explicó que no es cuestión de conseguir la inyección, aplicársela y esperar sentadito a que desaparezcan los rollos. Entre los riesgos y contraindicaciones mencionó los problemas de vesícula, antecedentes de pancreatitis y ciertos casos de cáncer medular de tiroides voi. Además, uno de los mayores peligros es perder músculo durante el tratamiento.

Y atención con dejar la medicación de golpe, porque en un año y poquito se podría recuperar totito otra vez el peso perdido, pero principalmente en forma de grasa.La especialista insiste en que el tratamiento debe ir acompañado de controles médicos, buena alimentación y ejercicios de fuerza para mantener los músculos en forma.