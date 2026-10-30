“Cuando nos proponemos una meta, todo podemos lograrlo” Melina Aguayo de Lambaré, se llevó la corona de “Miss Central 2026″

En el anfiteatro Rafael Rojas Doria de la ciudad de Villa Elisa se realizó el Miss Central, certamen que reúne a las candidatas de todos los distritos del departamento que pelean por la corona principal.

Resultó ganadora Melina Belén Aguayo Ocampos, representante de la ciudad de Lambaré y ahora representará al departamento Central en la gran final de Miss Paraguay.

La soberana del departamento Central habló con Crónica y omombe’u que está chochísima por su logro y sobre la responsabilidad que conlleva este título de belleza.

-¿Cómo te decidiste a presentarte a la elección de Miss Central 2026?

-Siempre me apasionó el mundo de las plataformas de belleza, pero este año sentí que era el momento. Quería un desafío que me permitiera crecer y salir de mi zona de confort, tanto a nivel personal como profesional.

-¿Cómo te preparaste para encarar esta competencia de belleza?

-La preparación fue integral e intensa en cuanto a lo físico, mental y protocolar que se requiere. La verdad fue un trabajo en equipo de varios meses con la agencia Latin Model y la organización A2i producciones.

-¿Qué tal el nivel de las demás candidatas al título?

-Todas mis compañeras son hermosas, inteligentes y con propósito, muy lejos de verlas como una rivalidad, al contrario, se formó un grupo muy lindo entre las chicas.

-¿Qué crees que fue tu punto fuerte para que hayas salido electa en este evento de belleza?

-Creo que mi punto fuerte fue la autenticidad. Transmitir al público y al jurado quién soy yo realmente y en la competencia traté de disfrutar cada momento en el escenario.

-¿Cómo te sentiste cuando anunciaron tu nombre como la ganadora de la elección?

-Sentí una inmensa felicidad y orgullosa también porque es el resultado de que hice un buen trabajo, lo cual me hace sentir realizada en lo que me gusta.

-¿Cómo fue el encuentro con tus familiares que estaban en el evento?

-Fue un encuentro muy lindo, me sentí muy feliz porque estaban todos mis familiares. Valió la pena todo el esfuerzo para que al final estuviéramos unidos celebrando un logro tan importante para mí.

-¿Qué representa para vos ser la nueva Miss Central 2026?

-Ser la nueva Miss Central para mí representa un gran orgullo poder llevar el nombre de todo un departamento y un gran desafío con una visión clara, la de trabajar enfocada dejando un legado positivo a la sociedad. Y por supuesto ir con todo a la corona de Miss Paraguay.

-¿Cómo te recibieron en tu ciudad, tus familiares y vecinos estarán más que felices con tu logro?

-Muy contentos por obtener este logro, me da mucha felicidad saber que tengo gente que me apoya y está contenta con los resultados del evento.

-¿Crees que desde tu posición de Miss podes ser una inspiración para las demás jóvenes que no se animan a dar ese siguiente paso?

-Claro que siii, demostrándoles que los miedos y las inseguridades son normales, pero que eso no tiene porqué detenernos cuando tenemos un propósito lo cual debemos luchar para obtenerlos

-¿Qué mensaje le querés enviar a las jóvenes del departamento Central y del país?

-El sueño debe ser mucho más grande que el miedo y que para vencer ese miedo uno se tiene que atrever. Cuando nos proponemos una meta todo se puede lograr, importa vivir la experiencia ya sean buenas o malas porque es lo que nos hace crecer como persona.