Despliegan camiones y botes para auxiliar a familias aisladas La crecida del río sigue haciendo sarambi y tiene con el agua al cuello a varias familias de Ñeembucú. En algunos sectores, las viviendas ya quedaron…

La crecida del río sigue haciendo sarambi y tiene con el agua al cuello a varias familias de Ñeembucú. En algunos sectores, las viviendas ya quedaron bajo agua y varios barrios están aislados, por lo que llegar hasta ellos se convirtió en toda una odisea.

Ante esta complicada situación, las Fuerzas Armadas pusieron en marcha un operativo con camiones y embarcaciones para acercar ayuda a las familias afectadas en Cerrito, Ayolas y otras localidades. El ministro de Defensa, Óscar González, contó que los militares están trabajando desde temprano, en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), para llegar hasta las zonas más golpeadas por la crecida.

Durante un sobrevuelo, los uniformados pillaron que Itá Ybaté estaría atravesando una situación más complicada que Cerrito. “El río está sumamente elevado y efectivamente las casas están bajo agua en algunos sectores”, manifestó el ministro en comunicación con radio 650 AM.

La situación está tan complicada que algunos barrios quedaron separados por el agua. Incluso, la Armada tuvo que sumar una embarcación más liviana, porque en ciertos lugares ni los botes grandes pueden circular.