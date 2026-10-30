Enrique Meza: “El clásico del gol de PZ seguimos festejando” El ex defensor recordó un duelo especial ante Cerro, que hasta ahora sigue en la memoria de los hinchas.

POR ADÁN PANIAGUA

Se viene una nueva edición del clásico del fútbol paraguayo y los recuerdos de grandes festejos inundan la mente de los hinchas en la previa. Entre los olimpistas, uno de los preferidos es aquel del Apertura 2011, el 2-1 en Sajonia con el gol de Pablo Zeballos sobre el final.

Y, que lo diga uno que lo vivió dentro mismo del campo de juego como Enrique Meza, vale por dos. “El clásico que más me marcó es el que ganamos con el gol de Zeballos, el 2-1. Fue un partido que estábamos ganando, empató Cerro y después fue el gol de Pablo que hasta ahora seguimos festejando ese gol (risas) porque se habló mucho, porque Pablo venía de ahí, de Cerro, le hizo el gol al tradicional rival y creo que ahí también se ganó también él el cariño de la hinchada de Olimpia. Ojalá que este domingo continúen los festejos”, recordó.

Confiado. Mirando ya lo que puede ser el duelo de este domingo, el exdefensor le tiene fe al equipo de “Vitamina”. “Le estoy viendo muy bien a Olimpia. Después del mal inicio que tuvo el equipo repuntó muchísimo, es un equipo sólido, siempre defendiendo bien atrás y arriba siempre con mucha velocidad y ahora la verdad que Ávalos está haciendo goles también”, expresó.

Importante, pero… Para “Kike”, ganar el domingo en “La Nueva Olla” servirá muchísimo para ir encaminando el título, pero todavía no definirá nada he’i. “Todavía va a faltar mucho, pero creo que va a estar bien encaminado como para que los jugadores sientan ya que están fuertes, que Cerro es un rival fuerte, ya se jugó contra Libertad, se le ganó. Si se le llega a ganar a Cerro, que son rivales que siempre pelean, va a ser un un envión anímico muy importante si se llega a ganar el clásico”, agregó.

“Con Richard siempre hay un plus extra en el clásico”

“Kike” conoce bien a Richard Ortiz, el capitán Franjeado, lo tuvo como compañero, y aseguró que en esta clase de partidos el volante se enciende. “En los clásicos siempre parece que da algo más otra vez. Queremos saber de dónde saca, porque ya que tiene su edad, pero igual es demasiado clave Richard para el equipo, para defender y para atacar. Incluso ya hizo varios goles ahí en la ‘Olla’ y siempre le va bien. Ojalá que esta no sea la excepción. Queremos que esté este domingo como estuvo en los partidos anteriores, que nos dé una alegría de vuelta él y todo el equipo”, resaltó.