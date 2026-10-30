“Este domingo estamos todos juntos”, he’i Iturbe previo al clásico El pelotero “apartado” del Ciclón tiró un mensaje de apoyo en sus redes.

Juan Iturbe estará desde las gradas alentando a su Ciclón querido en el clásico ante Olimpia.

¡Ni ahí luego que vuelve! Juan Manuel Iturbe le bajó el pulgar a los rumores sobre el clásico. La hinchada de Cerro Porteño se ilusionaba con ver otra vez al delantero ante el archirrival Olimpia.

Se comentaba por lo bajo que Gustavo Costas le iba a levantar el castigo impuesto por la directiva. Sin embargo, el propio “Itu” salió a cortar de raíz la bola que corría en las redes sociales.

El atacante sigue bien “congelado” y separado del plantel principal tras el feroz sarambí interno. “Este domingo estamos todos juntos. Hoy nos toca alentar desde afuera, pero siempre firme y acompañando a todos mis compañeros. ¡Vamos equipo! ¡Vamos Ciclón querido, todos juntos!”, tiró el pelotero en su cuenta de Instagram.

Aseguró que estará como un hincha más haciendo el aguante a sus compañeros en este partidazo. El habilidoso jugador ya estuvo presente en los tres primeros superclásicos disputados este año.

En el recordado choque del 19 de abril se quedó en el banco por los líos en Graderías Norte. El Ciclón tendrá que encarar la gran fiesta dominguera sin una de sus figuras más caras.