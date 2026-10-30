Jean va a jugar por el equipo de Don Ramón El ex arquero de Cerro Porteño va a jugar por el Necaxa mexicano en la siguiente temporada.

Medios internacionales informaron que el rapai Jean Fernandes, ex arquero campeón con Cerro Porteño en 2021, dejará el América de Cali para ir a jugar por el Necaxa mexicano desde enero de 2027. Esto acaba con el rumor de que el arquero brasileño vuelva a Barrio Obrero luego de haber dejado al azulgrana a fines de 2024.

Fernandes, de 31 años, tiene contrato con el América de Cali hasta el próximo 31 de diciembre, y al no extender su vínculo con el equipo colombiano, terminará llegando como agente libre al equipo azteca para afrontar el torneo Clausura 2027 de la Liga MX.

De acuerdo con las informaciones divulgadas desde México y otros países, el arquero tendría acordado un contrato por tres temporadas, con opción a una más.