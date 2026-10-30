Lilian defendió a Graciela Nuñez: “Acá estamos mujeres para defender en este caso a una mamá La senadora Lilian Samaniego tomó el toro por las astas y habló en conferencia de prensa sobre el caso de la exmodelo Graciela Núñez, quien está con …

La senadora Lilian Samaniego tomó el toro por las astas y habló en conferencia de prensa sobre el caso de la exmodelo Graciela Núñez, quien está con medidas alternativas a la prisión siendo ella la víctima de violencia familiar.

“Realmente no sé ni cómo llamarle, insólito, el caso de la víctima por violencia familiar Graciela Núñez. Ustedes conocen de su historia, ella fue la que le denunció a su marido Marcos Gómez, pero ahora ella está con la tobillera en la casa de una amiga sin poder ver a sus hijos y con lo que eso implica”.

La legisladora dijo que acá no hay padrino político, “es el poder del dinero hizo posible que tanto fiscales como jueces se dobleguen”.

“Hace poco tiempo dije por una persona, me da vergüenza de mujer. Carolina Spezzini, fiscal, me das vergüenza como mujer”, tiró Lilian.

Y upei gatilló, “me voy a ir hasta el final, acá estamos mujeres paraguayas para defender en este caso a una mamá que está privada del abrazo de sus hijos por tu culpa”.