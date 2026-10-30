No hay tu tía, kili, Trinidad se paraliza con el clásico de barrio Trenzada purete prometen los vecinos

Atenti cuate. Ni Olimpia, ni Cerro. En Trinidad hína es donde se palpita hoy el clásico de barrio, donde no hay tu tía y el que pierda será blanco de las cargadas en la perrada de la zona.

Lo que para muchos dentro del mundo pelotero es un chute más, en el populoso barrio se vibra de manera especial el partido que se disputará a partir de las 19:30, en el estadio “Martín Torres”.

La aficionados, tanto del “Triki” como del “Rubito”, cuentan las horas para vibrar con su equipo, porque al margen de lo que se juegan ambos en el campeonato, se pone en juego la dignidad de cada uno.

El Clausura lo encuentra al equipo de José Arrúa peleando el torneo mano a mano con los denominados grandes, ya que el “Triki” se está a solo tres puntos del “Léka”, mientras que el Albiverde lucha por mantenerse en Primera, dos realidades muy distintas, pero que a la hora de medirse ni se tiene en cuenta.

Luis “Beto” de la Cruz manifestó que este encuentro va a ser clave para seguir peleando arriba. Avei pidió a la perrada local que asista, ya que van a hacer de todo para darle una alegría a la muchachada.

Por su parte, Sergio Fretes, delantero ñuense, he’i que no importa ndaje voi cómo se juega, ya que la idea del “Rubito” es ganar como sea, teniendo en cuenta lo comprometido que se encuentran en la tabla de promedios.

“Vamos a tratar de dar

alegría a nuestra gente”

Luis de la Cruz, capitán y referente del Sportivo Trinidense, charló con Crónica acerca del clásico. “La verdad que estamos tranquilos, metidos en lo que va a ser este partido. Va a ser muy importante nuevamente para nosotros, es un clásico, partido aparte, nos jugamos el seguir estando arriba”, tiró.

Beto De La Cruz, capitán y referente del "Triki"

“Siempre en los clásicos tenés que dar un plus más a parte de lo futbolístico, la cancha va a estar con un lindo marco de público, eso va a motivar bastante a los dos equipos, más por lo que nos estamos jugando nosotros”, siguió.

“Se sabe que todos nos preparamos diferentes cuando vamos a jugar un clásico, pero venimos bien. Queremos dejar en lo más alto a Trinidense, vamos a hacer todo lo posible para darle la mayor satisfacción y la felicidad al terminar el partido. Como dije, vamos a tratar de darle una alegría a nuestra gente”, expresó el mediocampista.

“Tenemos que salir a ganar

como sea, jugando bien o mal”

Sergio Fretes, delantero del “Rubito”, le contó a Crónica sobre cómo se preparan en la previa del chute estelar. “Nosotros estamos bien, unidos, más con este partido porque se sabe que los clásicos son aparte, es muy importante para la institución y la hinchada, queremos darle una alegría a ellos, obviamente también para nosotros porque queremos seguir en la lucha en lo que es la permanencia”, señaló de entrada.

“El clásico es clave por todo lo que nosotros venimos jugando, es de gran importancia y tenemos que salir a ganar como sea, jugando bien o mal, pero sacar el resultado positivo para nosotros”, agregó.

Sergio Fretes, carta de gol en Rubio Ñu.

“A la gente de Rubio Ñu le digo que sigan confiando en el equipo, sabemos dónde estamos parados, obviamente también un poco dolidos por la situación en la que estamos en la tabla”, siguió.

Sobre el rival de turno he’i que “Trinidense tiene jugadores de jerarquía, saben jugar este tipo de partidos, hay que tratar de no volvernos locos”, manifestó.