Paraguay atrae cada vez a más extranjeros, ya se registran casi 50.000 pedidos de residencia Paraguay sigue ganando terreno como destino para vivir y trabajar. Una muestra de eso es que, entre enero y septiembre de este año, se registraron ca…

Paraguay sigue ganando terreno como destino para vivir y trabajar. Una muestra de eso es que, entre enero y septiembre de este año, se registraron casi 50.000 solicitudes de residencia de extranjeros que quieren quedarse a vivir en nuestro país.

La cifra ya marca un récord histórico, teniendo en cuenta que supera los trámites realizados durante el 2025, cuando se recibieron 47.687 solicitudes durante el año. Según los datos de la Dirección Nacional de Migraciones, del total registrado este año, 39.916 corresponden a pedidos de residencia temporaria y 9.622 a radicaciones permanentes.

La institución también aprobó 46.879 residencias en lo que va del 2026, una cantidad bastante superior a las 40.600 concedidas durante todo el año pasado. Entre los extranjeros que más eligen Paraguay para echar raíces, los brasileños encabezan la lista.

Representan aproximadamente el 67,6 % de las residencias otorgadas este año. Detrás aparecen ciudadanos de Argentina, Alemania, España, Venezuela, Estados Unidos, Países Bajos, Rusia, Bolivia y Francia.