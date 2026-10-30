Paraguay registra una histórica baja del desempleo: 66.000 personas consiguieron trabajo El desempleo en Paraguay bajó del 4,9% al 4,1% entre julio y septiembre de este año, alcanzando uno de los niveles más bajos registrados en el país h…

El desempleo en Paraguay bajó del 4,9% al 4,1% entre julio y septiembre de este año, alcanzando uno de los niveles más bajos registrados en el país he’i. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), unas 66.149 personas consiguieron trabajo, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El presidente Santiago Peña destacó las cifras y afirmó que durante los tres años de su Gobierno se generaron cerca de 260.000 nuevas ocupaciones. “Nunca antes, en un periodo de tres años, se generaron tantas ocupaciones”, expresó.

De acuerdo con el informe del INE, actualmente unas 3.290.206 personas forman parte de la población ocupada, mientras que la cantidad de desocupados se redujo en aproximadamente 24.176 personas, llegando a 141.250. El crecimiento del empleo se concentró principalmente en el sector terciario, especialmente en las áreas de comercio, restaurantes y hoteles.

El Gobierno también resaltó el aumento del empleo formal, que permite a los trabajadores acceder a beneficios como la seguridad social y la jubilación.