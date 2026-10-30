Se vienen cositas... he’í Harrison El presi de la APF confirmó que se está trabajando en el cambio de formato para el torneo local y adelantó que si no se llega para el 2027, sí o sí se aplicará en el 2028.

Se vienen cositas nuevas para el fútbol paraguayo. El propio presidente de la APF, el licenciado Robert Harrison, se encargó de confirmar y aclarar los rumores que desde hace semanas vienen rondando por las canchas de nuestro balompié: habrá cambio de formato en el campeonato paraguayo.

“Tenemos muchos desafíos, mejorar el campeonato, mejorar el sistema de competencias. Estamos trabajando intensamente con los clubes, con las consultoras y otros desafíos, como el arbitraje. Son desafíos en lo organizativo y también apuntando a mejorar el campeonato”, tiró el presidente.

En cuanto a los tiempos, Harrison reconoció que se retrasó un poco la cosa. “Este proceso tuvimos que haber iniciado en agosto, a la vuelta del Mundial, y no lo pudimos hacer”, explicó, aclarando que si no se llega para la temporada 2027 con los cambios, se aplicarán sí o sí en el 2028.

“La idea es que el año que viene sea un año bisagra, de pequeñas transformaciones. Si no llegamos a tiempo con la confección del reglamento, eso se va a ver postergado por un año seguramente. La idea es que el 2028 sea de transformación para nuestro fútbol”, destacó.

Según lo que se escuchó por los pasillos de la APF, la idea sería crear una “Liga Anual” con 16 equipos; una “Copa de Primera” con 8 grupos de 4 equipos, con participación de clubes de Primera e Intermedia que se disputaría en paralelo a la Liga y se mantendría la “Copa Paraguay” con su formato actual.

Arbitraje y la pelea “Chiqui” vs. Alfaro

Harrison también opinó sobre el cruce que hubo entre Gustavo Alfaro vs. Francisco Arce y “Vitamina” Sánchez y aclaró que no se pondrá del lado de nadie, pero… “Creo que no hubo ninguna fisura; solo fue el pensamiento de cada uno. ‘Chiqui’ conoce perfectamente lo que es la Asociación, la selección y el fútbol paraguayo. Él sabe las cosas que hay que mejorar, y ‘Vitamina’ también lo sabe porque ya tiene mucho tiempo acá”, expresó. Sobre el arbitraje paraguayo dijo que: “Arrancamos mejor el campeonato, mucho más dinámico, pero eso fue yendo hacia atrás. Creo que en líneas generales el arbitraje paraguayo está bien”.