Tres muertos en accidente vai en Mbocayaty Las víctimas era jóvenes de 24, 27 y 33 años.

¡Tragedia sobre el asfalto! Un feroz choque frontal tiñó de luto la madrugada guaireña. El brutal encontronazo oiko a eso de las 05:00 sobre la ruta PY08, a la altura del kilómetro 186.

La desgracia se desató cerquita del puesto de control de la Patrulla Caminera, en Mbocayaty. Un automóvil chocó de lleno y a toda velocidad contra un pesado tractocamión en plena calzada.

El tremendo impacto seco destrozó el auto y le costó la vida a tres personas en el acto. Los finados fueron identificados como David M. (33), Juan M. (27) y María V. (24). Los bomberos voluntarios acudieron volando y lograron rescatar a una cuarta ocupante del rodado.

Hubo una cuarta involucrada que sobrevivió de milagro, pero fue llevada de urgencia al Hospital de Villarrica. Los médicos informaron que la víctima permanece internada en terapia y con pronóstico reservado.

El chofer del camión de gran porte, un arriero de 37 años, salió ileso del encontronazo. Los agentes policiales lo aprehendieron en el lugar y lo dejaron a cargo del Ministerio Público.

El enorme rodado quedó incautado por disposición fiscal para el peritaje de rigor de los peritos. Una vez más la imprudencia y la fatalidad enlutan las rutas en un abrir y cerrar de ojos.