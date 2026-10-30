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Viceministro asegura que no hay deudas y descarta motivos para parar los colectivos

Ante la amenaza de un posible paro de micro a finales de noviembre, Emiliano Fernández, Viceministerio de Transporte, afirmó que los pagos están al d…

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Viceministerio he'i que están al día con los pagos de subsidios.

Ante la amenaza de un posible paro de micro a finales de noviembre, Emiliano Fernández, Viceministerio de Transporte, afirmó que los pagos están al día y que no hay ninguna comunicación oficial sobre la medida.

Desde el Viceministerio aseguran que no hay motivos para dejar a los pasajeros a pie. Fernández negó que el Gobierno tenga deudas vencidas con las empresas transportistas y sostuvo que los pagos de los subsidios se están realizando dentro de los plazos establecidos.

También aclaró que no recibieron ninguna notificación oficial sobre una posible medida de fuerza y recordó que los empresarios deben cumplir con los procedimientos legales antes de suspender el servicio.

En cuanto a los pagos, explicó que los documentos correspondientes ya están en el Ministerio de Economía y Finanzas para la liberación de los fondos. Además, señaló que las compensaciones tienen un calendario diferente y que todavía queda tiempo para el vencimiento del plazo fijado por decreto.

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