[VIDEO] Atendé el tema de un grupo nacional con el que Luzu comenzó su programa Hace apenas unos días los muchachos de Luzu TV estuvieron ofreciendo un show tremendo en nuestro país, donde llenaron el Arena SND y recibieron el ca…

Hace apenas unos días los muchachos de Luzu TV estuvieron ofreciendo un show tremendo en nuestro país, donde llenaron el Arena SND y recibieron el cariño de todos los paraguayos.

De regreso a su país, los chicos de “Nadie dice nada” abrieron el programa con el tema “Ruta 1 y Ruta 2″ de Kchiporros de fondo. Fue Marcos Giles quien comentó que le encantó Paraguay mientras bailaba el tema.

“Es que la sube este tema paraguasho” comentó el conductor Nico Occhiato.