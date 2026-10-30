[VIDEO] Atendé el tema de un grupo nacional con el que Luzu comenzó su programa

Hace apenas unos días los muchachos de Luzu TV estuvieron ofreciendo un show tremendo en nuestro país, donde llenaron el Arena SND y recibieron el cariño de todos los paraguayos.
De regreso a su país, los chicos de “Nadie dice nada” abrieron el programa con el tema “Ruta 1 y Ruta 2″ de Kchiporros de fondo. Fue Marcos Giles quien comentó que le encantó Paraguay mientras bailaba el tema.
“Es que la sube este tema paraguasho” comentó el conductor Nico Occhiato.
LUZU ABRIÓ CON KCHIPORROS DE FONDO Una banda paraguaya sonó en uno de los programas más vistos de la TV online argentina. Marcos Giles abrió "Nadie dice nada" cantando "Ruta 1 y Ruta 2", de Kchiporros, ante un estudio de Luzu TV que respondió con aplausos y risas. El clip, con el conductor a pura energía y el público acompañando, circula en redes y vuelve a poner al rock paraguayo en la pantalla argentina.— Guaranews Py (@guaranewsPY) October 30, 2026