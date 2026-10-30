[VIDEO] De guardia a milico en Ucrania: “Vine por decisión propia” Se llama Heriberto Brítez, es paraguayo y a sus 32 años fue a la guerra.

Heriberto Brítez, un paraguayo de 32 años que se alistó para pelear la guerra en Ucrania contra Rusia, contó en mi reportaje publicado por una cuenta de Instagram llamada @skala_latam, el cual es una cuenta que recluta soldados latinoamericanos para su país.

El mismo contó que en nuestro país era guardia de seguridad y que en Ucrania aprendió muchas cosas y que no está arrepentido de la decisión que ha tomado. El compatriota aseguró que viajó por decisión propia y que logró adaptarse a su nueva vida, que es una lucha diaria contra el gigante ruso.

“Me adapté en este país, estoy conforme y me siento feliz por estar en Ucrania, uno tiene que adaptarse a lo que hay acá, estar preparado, porque en cualquier momento puede suceder muchas cosas. Vine por mi propia cuenta para entrar en el ejército”, expresó Brítez.

El milico siguió contando que “tuve entrenamiento de asalto en trinchera, asalto en búnker, además de asalto en celda. En una de las misiones estaba en la ciudad de Jarki, entré en un búnker y cayó un shahed (drones) sobre nosotros, me quedé sin un dedo de la mano, pero eso ya queda como anécdota”.

Sobre todo lo que se dice en la TV y las redes, que supuestamente los militares paraguayos van bajo engaño a la guerra, el mismo aclaró que “en la TV y en las redes se veía muchas cosas pero que no son ciertas. Cuando llegué a Ucrania me di cuenta que era totalmente distinto. Yo le aconsejo a los muchachos que si quieren venir tienen que estar preparados física y psicológicamente. La parte física es muy importante, acá el entrenamiento es duro y uno tiene que estar preparado”.

Por último he’i que “acá aprendí muchas cosas en Ucrania, que no aprendí en mi país. Estoy muy orgulloso con lo que he aprendido. Acá las técnicas son diferentes, acá hay más oportunidades para aprender más y tener mejor preparación. Así cuando te toque entrar en los asaltos estar bien preparado”.