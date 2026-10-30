[VIDEO] ¡De terror! Con lo que se encontró Lore Arias al llegar a su trabajo La previa del Día de las Brujas está jodido para el rollo, porque por el camino aparecen cosas y hasta puede ser traumático para algunos, como es el …

La previa del Día de las Brujas está jodido para el rollo, porque por el camino aparecen cosas y hasta puede ser traumático para algunos, como es el caso de la locutora Lorena Arias, quién llegó a su lugar de chamba y se pegó un sustazo de aquellos al pasar la puerta de acceso.

Segura y confiada, como si fuera un día normal, abrió la puerta la cuerona sin saber que del otro lado la estaba esperando el verdadero Ghostface para darle una sorpresita de Halloween. El personaje saltó por Lore cuando vio que ingresaba al lugar y ella pegó un grito al cielo del susto que le dio el personaje de la máscara.