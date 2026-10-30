[VIDEO] El limón más caro del mundo ya se adapta en el suelo paraguayo ¡1.500.000 por kilo! 💸 Agarrate de la silla! Ahora resulta que hasta el limón se volvió un artículo muy exclusivo. Se llama limón caviar o finger lime y el precio parece un…

Agarrate de la silla! Ahora resulta que hasta el limón se volvió un artículo muy exclusivo. Se llama limón caviar o finger lime y el precio parece un chiste, pero la realidad es que es una buena oportunidad para aprovechar esas macetas y sacar las orquídeas umía para plantar el limoncito que puede costar 1.500.000 de guaraníes el kilo.

A ese precio, uno ya no sabe si usarlo en la ensalada o guardarlo en una caja fuerte. Esta rareza, originaria de Australia, tiene algo muy particular: cuando lo cortás, en vez de encontrar la pulpa y semillas de un limón común, aparecen cientos de pequeñas bolitas transparentes que parecen caviar. Y ojo, que cuando las mordés, ¡explotan en la boca con un sabor ácido, fresco y aromático! Los chefs más exclusivos lo utilizan ndaje para decorar sushi, mariscos, tragos y postres. Y lo más llamativo es que los primeros árboles ya están adaptándose al suelo paraguayo.

El dato lo tiró en su cuenta de tiktok Affonso_Robson, un colono brasileño. ¿Quién diría que algún día tendríamos que pensar dos veces antes de exprimir un limón? Ahora contanos: ¿te animarías a probar este limón millonario o preferís seguir exprimiendo el de G. 2 mil’i?