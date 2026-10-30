[VIDEO] ¡Extrañación! Creador de contenidos japonés recordó a Paraguay entre chipas, danzas y asaditos en Tokio El creador de contenidos japones Kazu Shinohara compartió con todos sus seguidores de las redes sociales las imágenes de un festival paraguayo en Tok…

El creador de contenidos japones Kazu Shinohara compartió con todos sus seguidores de las redes sociales las imágenes de un festival paraguayo en Tokio, Japón.

El instagramer, conocido como Kazupapipu, fue hasta una plaza de la capital japonesa para compartir y disfrutar con todo de la música paraguaya, de las tradicionales danzas y el tembi’ú paraguayo’ite, sopa paraguaya, chipa, hasta asadito.

“Un japonés que vuelve a sentir nostalgia por sus días en Paraguay al encontrar chipa después de tanto tiempo en Tokio, Japón”, escribió Kazu en su Instagram.

El creador digital recordó avei que extraña mucho nuestro país, ya que estuvo viviendo arupi por dos años para enseñar a los niños y jóvenes a jugar beisbol.