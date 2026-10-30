[VIDEO] Flor de guyryry armaron en el Trece con la fiesta de disfraces “Será un gran día”, hizo un regaló un show de aquellos por Halloween. Todas sus figuras se sumaron a una tremenda fiesta de disfraces para ponerle co…

“Será un gran día”, hizo un regaló un show de aquellos por Halloween. Todas sus figuras se sumaron a una tremenda fiesta de disfraces para ponerle color y onda a la mañana. El rollo estuvo de acuerdo en que los conductores y panelistas del programa son espectaculares por la creatividad que regalan para hacer vibrar al rollo.

En la cuenta oficial del canal escribieron, “el ogro más famoso llegó para conquistar el antro. ¿Qué tal le quedó la transformación?”, preguntaron a sus seguidores, mientras presentaban a Yolanda Park en su faceta de actriz de película infantil, fue la comunicadora quien interpretó a Shrek en la gran fiesta de la mañana por el Trece.

Michelin apareció en las pantallas con el rol del “Maestro Roshi” de Dragon Ball, y pasó por la pasarela de, el presentador se refirió a él como el “crossover que vos no sabías que necesitabas”, ndaje. El estudio explotó de risas con todas las presentaciones.

Blanca Nieves no se quedó atrás y entró en el cuadro con su manzana envenenada. Belén Rivas omope con su personaje. Mortero avei se lucíó en la pasarela con su particular atuendo del Maestro Yoda de Star Wars que dejó boquiabiertos a todos.