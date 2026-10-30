[VIDEO] La catrina más grande del mundo tiene 11 pisos de alto Un esqueleto de más de 30 metros de altura ataviado con un coqueto vestido color rosa mexicano y primorosas flores adornando su cráneo se erige desde este jueves en la principal plaza de México para celebrar el tradicional Día de Muertos.

Mañamí lo que es la feroz catrina, una icónica figura de la cultura mexicana creada originalmente como sátira social, pero que se ha convertido en emblema del espíritu festivo y devoto con que este país festeja y recuerda a sus muertos.

La construcción de la figura, del tamaño de un edificio de 11 pisos, empleó unas 140 personas entre herreros, escultores, pintores, artistas textiles, iluminadores, electricistas y arquitectos, explicó Carlos Báez, director del taller de arte Xibalba, encargado de edificarla.

“Tuvo un nivel de complejidad altísimo. No es que nos pidan catrinas de estas dimensiones a cada rato”, dijo Báez a la AFP desde el Zócalo, plaza mayor de la capital mexicana.

La catrina gigante es la protagonista de la “Megaofrenda de Día de Muertos” del Zócalo, una recreación de los altares que millones de mexicanos arman en sus casas en estas fechas para honrar a sus seres queridos.