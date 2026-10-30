[VIDEO] ¡Novaseo! En plena pelea le gritó: “capiateño” 🤔 El episodio comenzó como el típico encontronazo del caótico tráfico diario: bocinazos, una frenada brusca, ventanillas bajas e insultos cruzados al c…

El episodio comenzó como el típico encontronazo del caótico tráfico diario: bocinazos, una frenada brusca, ventanillas bajas e insultos cruzados al calor del asfalto. Sin embargo, lo que pudo haber quedado en el habitual cruce de nervios escaló con una discución nde’ava entre dos personas. “Me llegó a decir de todo. Yo le dije capiateño porque se comportaba como un campañero”, he’i el joven que contó lo sucedido.

El calificativo no cayó nada bien. Lejos de apaciguar los ánimos, el término encendió la furia del otro hombre, quien se tomó la etiqueta como una ofensa directa a su identidad y su territorio. “Cuidate si llegás a pisar Capiatá”, le dijo el hombre al joven cheto.

El relato del joven no tardó en explotar en redes sociales, recorriendo grupos y plataformas ápe ha pepe. Más allá del conflicto vial en sí, el caso desató un debate y no faltó quienes ironizan sobre el “estatus diplomático” revocado para ingresar a la ciudad de los mitos.