[VIDEO] Bailó en Master chef de ashá: “Estoy cayendo aún en la repercusión que tuvo” La paraguaya que se hizo viral con sus compañeros de baile, por mostrar el folclore paraguayo en Masterchef de asá, contó como vive el momento viral de su carrera.

Tanya Olmedo es una de las bailarinas paraguayas que desparramo talentos con el 6x8 en la pista del reality curepi Master Chef. En charla con Crónica he´i que, “la verdad que cayendo aún en la repercusión que tuvo, me siento bastante sorprendida y emocionada con lo que vivimos”, confesó.

En Paraguay el rollo se puso feliz al ver que el programa tendría una noche paraguaya, donde la tradición guaraní fue la protagonista. En la danza acercaron la polca, el typoi y los pasos del ritmo folklorico. En los platos, los famosos se lucieron con el vori ovni y el pureton ndaje.

“Siento que la gente está incluso más feliz que nosotros, solamente comentarios positivos y de orgullo por haber representado así al país. Sentí una mezcla de nervios y felicidad. Todos eran argentinos, tanto los de la producción como también los participantes. Los únicos paraguayos en estudio fuimos los 5 bailarines y los platos preparados”, contó entre risas.

Todo fue pura coincidencia ndaje porque los bailarines fueron hasta curepilandia para una grabación, “con mi compañero Mario Quiñónez, dictamos clases de danza paraguaya abierta a todo público en el Centro de Paraguayos Residentes Emiliano R. Fernández en Buenos Aires y justo coincidimos con la productora del programa, quien se puso en contacto conmigo por instagram y coordinamos para ir al programa al término de las clases”, relató cómo se dio el bailongo entre los famosos.

Al término de la presentación aprovecharon para tomarse algunas instantaneas con los famosos y luego volver a Paraguay. “El acercamiento a Wanda fue netamente el que se ve en los videos, nos habló de lejos y admiró a todo el grupo de bailarinas y bailarines. Los participantes también incluso se ponían a bailar con toda la buena onda para nosotros. Realmente fue increíble”, dijo emocionada.

“La danza es mi lugar”

“Comencé a bailar a los 3 años, hoy en día tengo 27 años. Desde muy pequeña fui fanática y enamorada de la danza, le agradezco siempre a mi mamá que haya visto eso en mi y desde el día 1 me llevó a la academia”, recordó como fueron sus inicios en la danza.

Desde aquel entonces nunca perdió el ritmo en los pies, “siempre estuve muy segura de que la danza era mi lugar en el mundo y eso se fue intensificando con el paso de los años”, he´i.

Un grandioso sentimiento se apodera de todo su ser cada vez que pisa la pista, “siento felicidad absoluta y mucha gratitud de poder seguir disfrutando de la magia que te regala el escenario”, expresó sus emociones.

“Los bailarines también somos actores”

La bailarina contó cómo se organizan para los eventos, y detalló, “formando parte de elencos y compañías de danza no hay parejas fijas, siempre va rotando. Pero al trabajar de manera independiente con contrataciones para eventos especiales, sí tengo a mi compañero”, para aclarar que no existen las parejas fijas en los bailongos.

En muchos bailes se puede ver la pasión en los ojos y miradas de los bailarines, en ese sentido confesó. “Como siempre digo, los bailarines también somos actores. La interpretación es algo muy necesario para que al público le llegue algo real y puedan hacerse la pregunta: ¿pasa algo más entre ellos?. Pero sí conozco casos de parejas en los que hubo enganche”, tiró entre risas.