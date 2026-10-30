[VIDEO] ¡Súbanle el volumen! ¿Ya escucharon la nueva canción de Mily? Loperro le subieron el volúmen a sus ñakyra para escuchar el cumbión que lanzaron Mily Britez y Santiago Cañete en una colaboración que hace corear y…

La artista nacional omope con la nueva canción y el rollo le aplaude.

Loperro le subieron el volúmen a sus ñakyra para escuchar el cumbión que lanzaron Mily Britez y Santiago Cañete en una colaboración que hace corear y bailar al rollo con mucho sentimiento. A pocas horas de su lanzamiento “Si una vez”, la canción causa furor y conquista el corazón de los seguidores paraguayos y de ashá avei.

“Pone más rápido”, “Un tema para dedicar es este temooonnn. Si una vez dije que te amabaaa hoy me arrepientoo”, comentaron con mucha emoción algunas chicas que al parecer tienen el corazón herido.

La artista nacional invitó al rollo a disfrutar de esta colaboración y pidió que compartan para contagiar el ritmo entre los amantes del ritmo tropical.