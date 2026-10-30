[VIDEO] Sueños, fobias y panchos, eleemi los secretos guardados de una chef influencer La chef Gia Alfieri compartió con sus seguidores de redes sociales algunos datos íntimos sobre ella, que son desconocidos por las personas ajenas a s…

La chef Gia Alfieri compartió con sus seguidores de redes sociales algunos datos íntimos sobre ella, que son desconocidos por las personas ajenas a su círculo familiar y de amigos.

Entre las revelaciones que más llamaron la atención, Gia confeso el insólito motivo por el cual terminó metida de lleno en la cocina

“Les quiero contar que yo cambié de carrera gracias a un sueño que tuve, yo estaba estudiando Ingeniería en Alimentos y una vez soñé que estudiaba cocina y que era demasiado feliz y ese sueño fue tan real que a las semanas me fui y me cambié de carrera y ahora soy cocinera”, dijo en Instagram.

Otra cosa que comentó es que tiene terror ¡a los ojos!, una fobia que la persigue desde que era péndex. “no me gusta que la gente se toque el ojo, no me gusta ver ojos, porque cuando era chica mi papá perdió un ojo y yo me traumé. Yo sé que no tiene mucho sentido, pero por eso no puedo usar lentes de contacto”, gatilló la cocinera.

Pero no todo fue tragedia en su relato, Gia omombe’ú como surgió su titulo de “panchologa” avei, “alguien preguntó en Twitter cómo se hierve el pancho, yo respondí, una persona dijo, “Oh, yo vos sos panchóloga.” Y yo le dije que sí y ese entonces me empecé a llamar panchóloga, qué rica es esta frase”,tiró finalmente.