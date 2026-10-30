[VIDEO] ¡Talento norteño! Cantante quiere cumplirle el sueño a la pequeña Rocío Aramí La talentosa Rocío Aramí González, oriunda de la Villa San Pedro de Horqueta, se robó el corazón de todo el país tras su brillante aparición en el pr…

La talentosa Rocío Aramí González, oriunda de la Villa San Pedro de Horqueta, se robó el corazón de todo el país tras su brillante aparición en el programa El Conejo, conducido por “Palo” Rubín. La mitakuña’í ovy’aiterei por la gran oportunidad de mostrar su arte ante la teleaudiencia nacional, confesando además que, además de cantar con el alma, le hace falta un teclado propio para seguir ensayando y perfeccionando su gran talento musical.

Entre sus mayores anhelos, la pequeña artista expresó su profunda admiración por las reconocidas cantantes Mily Brítez y Ramonita Vera, asegurando que su gran sueño es llegar a cantar igualito que ellas. El emotivo pedido llegó hasta la propia Mily, quien no tardó en enterarse a través de las redes sociales y se movilizó de inmediato para ubicar a su pequeña fanática y darle una alegría inolvidable.

“Pero por favor mi corazón, che gustaiterei la nde actitud. Añeha’ambaiteta de conseguirte para tu teclado. Por favor consíganme su contacto”, disparó emocionada la intérprete en su cuenta de Instagram, desatando una ola de aplausos y demostrando que la solidaridad y el talento van siempre de la mano en nuestra querida tierra guaraní.