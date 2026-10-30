[VIDEO] Tiene 62 y se recibió de abogado con su hija: “Era un sueño que tenía pendiente” “Estudiá que mi hijo”, siempre le decía su mamá.

¡Puro corazón y orgullo guaraní! Una historia de superación conmueve a todo el rollo en las redes. Don Vicente Martínez (62) y su hija Lucía Jazmín Martínez (30) se recibieron juntos de flamantes abogados. Ambos defendieron su tesis en la Facultad de Derecho UNA y se alzaron con un feroz cinco felicitado.

El karai conversó con Crónica y con mucha emoción contó como se dio todo para que pueda darse este sueño que lo postergó por mucho tiempo. “Empecé de criatura vendiendo diarios, fui albañil y ordenanza de una financiera; siempre quise estudiar y por la situación económica no podía, luego ya me junté y tuve tres hermosas hijas. Dediqué mi vida a ellas”, contó don Vicente.

Por otro lado contó que su finada madre le pedía que sea profesional. En el año 2020, viéndolo quieto en la casa, su hija le dio el empujón: “Vámonos papá a hacer algo, me dijo y ya que no tenía nada que hacer en casa me animé. Probamos juntos en el cursillo de ingreso y entramos de una”.

Agregó que “mi hija estaba siguiendo la carrera de Veterinaria porque siempre le gustó los animales pero al ver que se le carneaba a los animalitos decidió abandonar la carrera porque le rompía el corazón ver lo que hacían”.

Explicó que de inicio a fin su hija fue su compañera y lograron culminar juntos la carrera. “Yo me iba en micro y volvíamos en su vehículo, aprovechando que ella volvía de su trabajo que era en una conocida empresa de agua mineral”, relató el don.

Se recibió de abogado a los 62 años.

El más longevo de los alumnos

Don Vicente era el estudiante de más edad entre la pendejada, pero se ganó el aprecio de toditos. “Me trataban como a un joven más; me hacían bromas, vaquitas y me bancaron siempre. Yo también era muy jovial con todos y por eso me gané el cariño de la clase”, omombe’u entre risas.

Una inesperada operación

Don Vicente contó que para este año tenían programado graduarse tras la presentación de tesis pero “tuve una operación a corazón abierto, un bypass en junio, por eso pedimos defender a lo último. Nos presentamos ante la mesa examinadora y lo dimos todo. Tuvimos un 5 felicitado con mi hija”.

Lo que le depara el futuro

El karai confesó que “el año que viene vamos a estudiar con mi hija un año de Notariado y así poder trabajar en la playa de autos de mi yerno y ejercer nuestra profesión allí. Ya hemos hablado con él y está todo encaminando, pero primero tenemos que terminar la carrera”.

Su hija re emocionada

Tras la defensa de tesis y la felicidad de recibirse de abogados la chocha hija dijo en sus redes: “Después de tanto esfuerzo, nervios y sacrificios, hoy tenemos esta alegría que nadie nos va a quitar. Defender nuestra tesis juntos y recibir un 5 es un recuerdo que voy a atesorar toda la vida. ¡Lo logramos! Gracias papá”.