En el segundo día, Ale se adueñó del Transchaco La etapa 2 de la competencia tuerca chaqueña se tragó a uno de los más ambiciosos y dejó el desenlace de mañana con pronóstico reservado.

Con todo y contra todo voi aceleró Ale Galanti para quedarse en punta.

Hendy la carrera más dura del mundo. La segunda etapa del Petrobras Transchaco Rally 2026 terminó con el sueño de quien venía mandando desde las pruebas de clasificación. Fallas irreparables del motor de su máquina obligó a Fabrizio “Fau” Zaldívar a abandonar la prueba durante la PE14.

Este giro inesperado en el desarrollo de la competencia permitió que Alejandro Galanti escalara a la cima de la clasificación general con un tiempo neto de 2 horas, 57 minutos y 43,36 segundos.

La jornada de hoy estuvo bastante complicada para todos los corredores, con gran cantidad de “llantadas” y tuvieron que extremar recursos para poder completar el día. Gustavo Saba, Migue Saldívar y Diego Domínguez sufrieron avei los rigores de la polvorienta etapa.