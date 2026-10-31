¡Mamau! Mirá a la “Gatúbela” que sigue buscando a su “Batman” La modelo Luana Chamorro realizó una sesión de fotos de alto voltaje. Mirá el disfraz que eligió para Halloween.

La modelo Luana Chamorro realizó una sesión de fotos de alto voltaje. Mirá el disfraz que eligió para Halloween.

Luana eligió un outfit de felina letal y enfundada en cuero negro y demostró que la sensualidad y el misterio son su mejor carta de presentación ndaje.

-Luana, ¿qué fue lo primero que dijiste cuando te propusieron realizar una producción de fotos para Halloween?

-¡De una dije que sí! Me re emocioné luego. Yo me inicié con Crónica, para mí es como mi casa, así que no dudé ni un segundo en aceptar.

-¿Sentiste que tu personaje sacó una faceta tuya más audaz o sexi que no solemos ver en las pasarelas?

-¡Sí, total! Yo amo a Gatúbela; su personaje es un misterio, por eso la elegí, porque me siento muy identificada. Todos pueden conocer el traje, pero solo algunos conocen lo que hay sin disfraz. Me gustó muchísimo ese toque sexi y misterioso que pudimos capturar.

-¿Qué tal te pareció la sesión de fotos?

-Me encantó la sesión, me recordó muchas cosas lindas de mi paso por el diario. Hicimos las fotos en un ratito, el trato de todos fue increíble y la pasé superbién.

-¿Cuánto tiempo te llevó preparar tu outfit de Halloween entre maquillaje, peinado y vestuario?

-En realidad ya lo tenía guardado desde antes, esperando un momento muy especial, y se dio justamente con Crónica.

-¿Pasó algo simpático o algún blooper en el set mientras trataban de lograr la foto perfecta?

-¡Ay, sí! Mi media se rompió en plena sesión, jajaja, pero pudimos solucionar al toque para seguir con las fotos sin perder el glamour.

-Loperro suelen decir que la fiesta de Halloween es una buena excusa para derrochar sensualidad... ¿es cierto eso?

-Es un buen momento para experimentar con los personajes que uno siempre quiere encarnar, ya sea de la infancia o de ahora y jugársela un poco más.

-¿Una mujeraza como vos le tiene miedo a algún ‘cuculele’?

-A mí me dan miedo las brujas o algún payé. Y bueno, todavía estoy esperando a mi ‘Batman’ para que me proteja.

-¿Si tuvieras ‘pócimas mágicas’, a quién le harías un hechizo para que haga algo que vos quieras?

-Prefiero dejar que la vida se encargue de cada quien, aunque un poquito de magia para espantar a los argeles no vendría nada mal.

-¿Vas a salir a festejar Halloween con este look a alguna fiesta o fue solo para el lente de la cámara?

-Claro, quiero salir a divertirme un rato con mis amigas y disfrutar de la noche.

-¿Tuviste que hacer algo terrorífico durante algún trabajo, como fotos con animales salvajes o cerca de algún sapo? O, ¿no le tenés miedo al cururú?

-¡Uffs, no! La verdad es que no me gustan para nada los sapos, jajaja, prefiero mantenerme bien lejos de ellos.