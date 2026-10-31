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Tierno “Canario” aplastó a Ameliano

Recoleta sigue en alza. Goleó 3 a 0 a Ameliano en juego disputado en el Ricardo Gregor, en el marco de la fecha 17 del torneo Clausura 2026.

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Los jugadores de “Reco” festejan otra conquista ante la “V Azulada”. Foto APF.

Y así, el Canario voló alto voi en Campo Grande. Con su imagen tierna de amarillito, aplastó a “Ame” con una exhibición de efectividad total. Aldo González abrió la cuenta temprano de zurda, a los 12 minutos.

Tras el susto de un gol anulado a la visita por el VAR, Claudio Garay amplió de tiro penal a los 37’, que ya le sirvió de tranquilidad para ir a vestuarios y preparar la estrategia para consolidar la victoria.

En la complementaria, de nuevo González sentenció con un frentazo a los 54 minutos. La contundencia total funebrera dejó sin chances de reacción a los visitantes, que siguen sin poder levantar cabeza, mientras que “Reco”, pese a la victoria, sigue metido en la parte baja de la clasificación, pero respira mirando la tabla de promedios.

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