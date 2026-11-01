¡Aniiiike! Anuncian jeýma tormentas, vientos y hasta granizos 🫣 El cielo podría ponerse bastante feo entre este domingo y mañana lunes, con lluvias intensas, fuertes descargas eléctricas, ráfagas de viento que alc…

El cielo podría ponerse bastante feo entre este domingo y mañana lunes, con lluvias intensas, fuertes descargas eléctricas, ráfagas de viento que alcanzarían los 90 kilómetros por hora y hasta la posible caída de granizos en algunos puntos del país, según el aviso de la Dirección de Meteorología. Según el pronóstico, el tiempo vai se hará sentir en distintos departamentos del territorio nacional, con precipitaciones de variada intensidad que podrían venir acompañadas de fenómenos importantes.

En las zonas donde las tormentas pegarían más fuerte, se esperan acumulados de lluvia de entre 50 y 90 milímetros, mientras que en otros sectores, las lluvias dejarían acumulados de entre 20 y 40 milímetros.

Este domingo tendremos una jornada cálida a calurosa, con temperaturas máximas que rondarán entre los 29 y 36 °C. Los vientos soplarán principalmente del noreste y norte. Pero la inestabilidad no terminará hoy.

Para mañana lunes se anuncia que las lluvias y las tormentas eléctricas seguirán recorriendo gran parte del país. Las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 26 y 37 °C, con el calor más intenso en la Región Occidental.