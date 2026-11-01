Arriero detenido por clavar a su rapicha en un surtidor Ocurrió en la mañana del domingo en Lambaré.

Aprehenden a un hombre por herir con kyse a otro arriero.

Un arriero con frondoso prontuario apuñaló a otro en un surtidor de Lambaré. El sangriento sarambí oiko bien temprano en la estación de servicio Energy del barrio Santa Rosa. La víctima ligó una puñalada mientras estaba indefensa en el asfalto: se trata de Mauro R. (31).

Cámaras del local filmaron el cobarde ataque que mandó al herido directo al Hospital de Lambaré. Agentes de la comisaría 17ª hicieron un rastrillaje y atraparon a Luis O. V. (34). El malevo estaba por entrar a su casa con el feroz cuchillo de cocina de 30 centímetros en mano.

El ñato cuenta con antecedentes por homicidio, robo agravado, hurto y perturbación de la paz. Su hermano, José Carlos O., también participó en la golpiza y cuenta con cuentas pendientes con la ley.

El procedimiento estuvo bien coordinado por el capo de la zona, el subcomisario Primo Montiel. La fiscala Nora Cubilla ordenó que el peligroso atacante quede derechito en la cueva a disposición penal.