Confesó antes de morir: “Nelson me disparó y se fue” Víctima contó a su tía quien le disparó.

Una joven madre fue asesinada de un balazo en la cabeza. El sangriento suceso oiko en la fracción Don Noti de la colonia Cerro Corá’i, en Pedro Juan Caballero. La víctima fatal fue identificada como Reinalda L. N., una kuñataĩ de apenas 26 pirulos.

El principal sospechoso del cobarde ataque es su concubino, Nelson A. C. (29). Testigos afirman que la pareja venía discutiendo fuertemente camino a su casa durante la madrugada. En medio del sarambi, el sujeto desenfundó un arma de fuego y le descerrajó un tiro iñakãitépe.

Uniformados de la comisaría 15ª la auxiliaron volando hasta el Hospital Regional de la zona. Pese a la intensa pelea de los médicos por salvarla, la pobre chica falleció cerca del mediodía. El supuesto autor del crimen rajó rápidamente del lugar a bordo de una motocicleta tipo trail.

Doña Cristina, mamá de la finadita, omombe’u entre lágrimas que su hija vivía un infierno de maltratos. Aseguró que la joven jamás se animó a denunciar a su agresor por el terrible miedo a sus amenazas. La víctima deja huerfanito a un mitã’i de tan solo ocho años que llora la partida de su mamita.

El forense Gustavo Galeano confirmó que la causa de muerte fue un severo traumatismo de cráneo. El fiscal Santiago Martínez ordenó la captura internacional y el rastrillaje para atrapar al arriero. Toda la comunidad pedrojuanina clama justicia a gritos para que el infame feminicida vaya directo a la cueva.