“Creemos que, si el auxilio llegaba antes, el chico podía sobrevivir”: el dramático relato de una sobreviviente de un fatal accidente Lo que debía ser una noche de diversión para un grupo de estudiantes del último año del colegio terminó en una escena de terror, sangre, desesperació…

Lo que debía ser una noche de diversión para un grupo de estudiantes del último año del colegio terminó en una escena de terror, sangre, desesperación y muerte. Bianca y su amiga habían ido a buscar a su hermanito y a sus compañeros, justamente para evitar que regresaran solos a sus casas después de una actividad estudiantil. Sin embargo, cuando volvían, fueron protagonistas de un violento choque que terminó con la vida de uno de los jóvenes y dejó a varios heridos. “Estamos destrozados”, relató a Crónica, Bianca González, una de las sobrevivientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:40 de la madrugada del sábado, frente al semáforo de un conocido Shopping, sobre la ruta que une San Lorenzo con otras ciudades del departamento Central.

“Yo estaba esperando que el semáforo dé verde. De repente vi todo negro, todo se me nubló. No entendía nada. Después, cuando vi el video, recién me di cuenta de lo que había pasado”, recordó todavía conmocionada. Según su relato, el otro vehículo habría cruzado el semáforo en rojo y terminó embistiendo violentamente el automóvil en el que viajaban, “todos estabamos llenos de sangre”, dijo.

En medio de la confusión, una de las jóvenes que viajaba con ellos logró salir del vehículo y comenzó a ayudar a los demás. Intentó abrir una de las puertas, pero estaba trabada. Finalmente, consiguió sacar a Bianca y llevarla hasta un autoservice cercano.

Cuando comenzó a recuperar la conciencia y pudo mirar lo que había ocurrido, se encontró con una escena desgarradora. “Vi a mi hermano lleno de sangre. Vi al otro muchachito dentro del vehículo, también lleno de sangre, respirando muy despacito, jadeando, sin poder respirar. Mi mamá también tenía toda la cara ensangrentada. Era desesperante. Esperamos muchísimo tiempo. Este chico todavía estaba vivo y creemos que, si el auxilio llegaba antes, podía sobrevivir”, manifestó con indignación

Pero eso no fue todo. La denunciante también cuestionó que las personas involucradas no hayan sido trasladadas juntas hasta un centro asistencial. En particular, señaló que otro de los adolescentes había sido llevado solo hasta el SEME, un establecimiento que, según dijo, no correspondía al hospital al que fueron derivados los demás.

“A todos nos tenían que llevar al hospital. Estábamos todos juntos, pero a este chico le llevaron solito al SEME y le tuvieron ahí, en una silla de ruedas. Pobrecito”, relató. La situación que más indignación le habría causado ocurrió cuando la madre del joven llegó para buscar información sobre su hijo. “A la mamá le dijeron que a su hijo le chocaron y que le encontraron tirado en la calle, pero eso no es verdad. Él estaba con nosotros”, aseguró la joven.

El conductor habría intentado responsabilizar a las víctimas

Pero, según Bianca, lo que más indignación les causó fue la actitud que habría tenido el conductor del otro rodado después del choque. La joven relató que el hombre bajó de su vehículo, miró los daños y volvió a subir como si nada hubiera pasado.

Incluso, según denunció, habría intentado convencerlos de que ellos tuvieron la culpa. “Se acercó a mi mamá y le dijo: ‘Señora, tu rueda explotó, no fue que yo te choqué’. Después vino junto a mí y me dijo: ‘Alguien les chocó y corrió’. Nosotros estábamos totalmente perdidos, no sabíamos ni qué había pasado y él quería hacernos creer otra cosa”, relató.

“El que nos accidentó tiene plata y tenemos miedo que a platazo esté intentando solucionar todo, trabaja en el poder judicial, pedimos que se haga justicia”, indicó.

Alcotest positivo

La madre de Bianca aseguró que, según el resultado del alcotest que les fue informado, el hombre habría registrado 0,900 miligramos de alcohol en sangre. La familia pide justicia y que el caso no quede en opare’i.

“La familia del muchachito que falleció es de muy escasos recursos, por eso tenemos miedo que el involucrado no reciba el castigo que se merece, pedimos a la justicia que no le den medidas alternativas a la prisión, él es abogado, estaba en un Audi, se nota que es gente de plata y va a pagar donde sea para quedar impune. Ni él ni algún representante se comunicó con la familia del fallecido, eso es omisión de auxilio doble”, dijo