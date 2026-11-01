De superar una sitú jetu’u a ser figura en el clásico Acosta, de 25 pirulos, pilar fundamental en el triunfo del Albiverde en el clásico de barrio, valoró el acompañamiento de su familia y destacó que chutó su mejor partido en lo que va de la temporada.

Marcelo Acosta, figura del “Rubito” en el clásico de Trinidad, fue sin dudas uno de los mejores por lejos voi. Realizó un partidazo en la goleada de su equipo sobre su eterno rival. El pelotero se mostró emocionado por su actuación personal ya que viene esperando su chance, luego de aquel traumatismo de cráneo leve que sufrió akue ante Nacional. Acosta remarcó la importancia del apoyo familiar y destacó que “yo pasé un momento duro porque tuve un accidente un poco feo, por suerte pude superar y volver de buena manera”, tiró de entrada en charla con Crónica.

“Siempre trabajé para seguir mejorando, ir para adelante, esa es mi mentalidad, si juego o no le sigo metiendo full en las prácticas, trato de estar al cien para cuando me toque y así ayudar al equipo”, siguió.

“La familia siempre está en la cabeza de uno, es la que está a pesar de todo. Saben lo que es el sufrimiento de uno, por eso cada vez que convierto mi familia es la que me viene en mente”, expresó.

Acosta avei reveló que tuvo su mejor actuación individual en lo que va del año y dejó en claro que se alistaron de manera purete para chutar contra “Triki”. “Sabíamos que antes del partido Trinidense era el favorito, por cómo veníamos nosotros y por cómo llegaban ellos, nosotros seguimos trabajando como siempre a pesar de que no se nos daban los resultados, le seguíamos metiendo a full. Nos preparamos demasiado bien y por suerte nos llevamos los tres puntos”, explicó.

“Creo que fue uno de mis mejores partidos hasta ahora después del accidente que sufrí contra Nacional, donde me lastimé mi cabeza, luego de eso no tuve esa continuidad, cinco partidos por ahí no pude jugar y ahora pude ayudar a mis compañeros a ganar el clásico, contento por eso”, agregó.