El Trico gozó a costillas del Kure y es único escolta Fabrizio Jara, Adrián Benítez y Leandro Meza marcaron para la Academia en la goleada sobre el Auriazul. Aldo Maíz vio la roja.

Nacional aplastó a un pobre equipo Auriazul que no estuvo a la altura de las exigencias de un juego que la Academia lo dominó de principio a fin. Josué Colmán, hizo lo que quiso y participó en todos los goles de la visita. Leandro Meza y Jara manejaron el mediocampo, mientras que Mauro Coronel se mostró seguro en la defensa junto a Melgarejo.

Fabrizio Jara, Adrián Benítez y Leandro Meza castigaron al Kure, liquidando el pleito de manera temprana (3-0). Por su parte, el local, intentó pero estuvo muy impreciso, Giovanni Bogado se mostró muy intermitente al igual que Maggi y los demás compañeros. De esta manera, el equipo de Bernay, se coloca como escolta de Olimpia con 32 unidades, uno menos que el léka. En la próxima fecha, el Albo recibirá a San Lorenzo, equipo que dio la sorpresa contra el Guma.