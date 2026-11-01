El último clásico del año El Ciclón y el Decano chocarán esta tarde en La Nueva Olla en un clásico clave para definir el Clausura.

Cerro Porteño recibirá a Olimpia este domingo desde las 17:00 en La Nueva Olla en la última edición del clásico de este año 2026. La importante cantidad de entradas vendidas anticipa un imponente marco de público en Barrio Obrero.

El Decano es el que llega con más obligaciones, ya que se encuentra peleando el campeonato y una victoria será clave para poder hacerse con el Torneo, luego de ya haberse hecho con el Apertura en el primer semestre.

Por su parte, el Azulgrana solo está enfocado en ganar la Copa Paraguay, ya que se encuentra muy relegado en el Torneo principal. No obstante, de vencer podría amargarle las expectativas a su tradicional rival, y con la multitud de hinchas que llenará La Nueva Olla espera poder volver a ganar un clásico en su estadio luego de cinco años.