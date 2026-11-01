En la cola está el veneno; San Lorenzo tumbó al “Guma” El “Santo” dejó “rayadito” al gumarelo. San Lorenzo dio un golpazo a Libertad en el tiempo de descuento y le cortó las alas en su pelea por el título. Ganó 2 a 1 en memorable partido y dejó Tuyucuá en llamas.

Y conste que en la previa, el Gumarelo aparecía con todas las chances de lograr la victoria y dar alcance al líder del Clausura. Es que se medía con el descendido San Lorenzo, que en teoría, era el más débil. Pero no. Y como casi siempre ocurre con los equipos que ya no tienen nada perder y pueden dar pelea, hasta amargar a los más pintados.

No obstante, el arranque fue de lo mejor para Libertad. Apenas se acomodaban los jugadores dentro de la cancha, Marcelo Fernández ya mandaba al frente a los repolleros. Era esperanzador para la visita, pero no aprovechó su momento. Ya en la primera fracción, Marcelo Ferreira se encargó de marcar la paridad.

Al “Guma” le quedaba 45 minutos para dar el golpe en la Ciudad Universitaria. Y en apariencias tenía todo poder lograrlo, pero se encontró con un rayadito que se puso firme, aguantó todos los embates porque luchaban por el honor. Y en el tiempo extra, apareció un viejo amigo de las redes, Santiago Salcedo, para dar vuelta a los repolleros.

Ya no hubo tiempo para más. San Lorenzo, a pesar de que los puntos ya no le servían, gozó al tumbar a uno de los más mbarete del torneo. En tanto, Libertad falló nuevamente a su gente.